Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Вопросы от зарубежных СМИ. Корреспондент «Синьхуа» спросил, какие ожидания Путина от развития китайско-российских отношений в следующем году.
Ответ: «У нас уровень взаимодействия беспрецедентно высокий. Товарооборот будет свыше 200 млрд долларов».
Вопрос от The New York Times: Эван Гершкович из The Wall Street Journal, которого обвинили в шпионаже, сейчас находится в российском СИЗО «без суда и следствия».
Путин напомним, что в СИЗО не попасть без решения суда. Что касается возможной выдачи граждан на родину: почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Мы не отказываемся их возвращать, мы хотим договориться, чтобы договорённости устраивали обе стороны.