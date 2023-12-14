Вопросы от зарубежный СМИ

Путин напомним, что в СИЗО не попасть без решения суда. Что касается возможной выдачи граждан на родину: почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Мы не отказываемся их возвращать, мы хотим договориться, чтобы договорённости устраивали обе стороны.