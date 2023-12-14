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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вопросы от зарубежный СМИ

14 декабря 2023, 11:32

Вопросы от зарубежных СМИ. Корреспондент «Синьхуа» спросил, какие ожидания Путина от развития китайско-российских отношений в следующем году.

Ответ: «У нас уровень взаимодействия беспрецедентно высокий. Товарооборот будет свыше 200 млрд долларов».

Вопрос от The New York Times: Эван Гершкович из The Wall Street Journal, которого обвинили в шпионаже, сейчас находится в российском СИЗО «без суда и следствия».

Путин напомним, что в СИЗО не попасть без решения суда. Что касается возможной выдачи граждан на родину: почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Мы не отказываемся их возвращать, мы хотим договориться, чтобы договорённости устраивали обе стороны.

#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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