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Вопрос от пенсионера о ЖКХ: пенсии собираются проиндексировать на 7,5%, а тарифы с 1 июля поднимут больше, чем на 11%

14 декабря 2023, 11:08

Вопрос от пенсионера о ЖКХ: пенсии собираются проиндексировать на 7,5%, а тарифы с 1 июля поднимут больше, чем на 11%. Это съест всю индексацию.

Путин: Тарифы не поднимались полтора года, за это время произошло три индексации пенсии, которые в общей сложности увеличились 23%. Но надо, чтобы росли доходы граждан. Нужно помнить, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышает 22%, семья имеет право на субсидию. А брать комиссию банков с пенсионеров за оплату ЖКХ неправильно, с нового года ее не будет.

#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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