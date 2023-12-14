Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Вопрос от пенсионера о ЖКХ: пенсии собираются проиндексировать на 7,5%, а тарифы с 1 июля поднимут больше, чем на 11%. Это съест всю индексацию.
Путин: Тарифы не поднимались полтора года, за это время произошло три индексации пенсии, которые в общей сложности увеличились 23%. Но надо, чтобы росли доходы граждан. Нужно помнить, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышает 22%, семья имеет право на субсидию. А брать комиссию банков с пенсионеров за оплату ЖКХ неправильно, с нового года ее не будет.