Вопрос от пенсионера о ЖКХ: пенсии собираются проиндексировать на 7,5%, а тарифы с 1 июля поднимут больше, чем на 11%

Путин: Тарифы не поднимались полтора года, за это время произошло три индексации пенсии, которые в общей сложности увеличились 23%. Но надо, чтобы росли доходы граждан. Нужно помнить, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышает 22%, семья имеет право на субсидию. А брать комиссию банков с пенсионеров за оплату ЖКХ неправильно, с нового года ее не будет.