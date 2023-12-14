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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 12:29

Вопрос о гражданской авиации: будем ли мы летать и на чем? Путин: Будем

14 декабря 2023, 11:20

Вопрос о гражданской авиации: будем ли мы летать и на чем?

Путин: Будем. Надо развивать собственное самолетостроение. Надеемся, что все планы на производство свыше 1000 пассажирских самолетов к 2030 году реализуются. Работать нужно, будет на чем летать и летчикам, и пассажирам.

Он добавил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. А лучше бы озаботились рынком отечественной техники.

#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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