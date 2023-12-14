Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Вопрос о гражданской авиации: будем ли мы летать и на чем?
Путин: Будем. Надо развивать собственное самолетостроение. Надеемся, что все планы на производство свыше 1000 пассажирских самолетов к 2030 году реализуются. Работать нужно, будет на чем летать и летчикам, и пассажирам.
Он добавил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. А лучше бы озаботились рынком отечественной техники.