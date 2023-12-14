В Омской области пьяный водитель улетел в снежный кювет на глазах у полицейских

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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На трассе Челябинск-Новосибирск в Марьяновском районе автомобиль Nissan Wingroad улетел в кювет на глазах у полицейских, сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе УМВД по Омской области.
В полицию поступил звонок, что по трассе едет автомобиль, который кидает из стороны в сторону, а водитель предположительно пьян. На место отправился экипаж ДПС. Сотрудники заметили похожую по описанию иномарку, а когда стали подъезжать ближе, то Nissan улетел в кювет.
Водителя задержали. От 35-летнего мужчины сильно пахло алкоголем, однако он отказался проходить освидетельствование.
На водителя составили протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.