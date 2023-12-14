В Омской области пьяный водитель улетел в снежный кювет на глазах у полицейских

В полицию поступил звонок, что по трассе едет автомобиль, который кидает из стороны в сторону, а водитель предположительно пьян. На место отправился экипаж ДПС. Сотрудники заметили похожую по описанию иномарку, а когда стали подъезжать ближе, то Nissan улетел в кювет.