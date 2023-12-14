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Омское ПП № 8 закупит запчасти для ремонта городских автобусов на 35 млн

В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн

14 декабря 2023, 03:15
Фото: Город55

Омское ПП № 8 закупит запчасти для ремонта городских автобусов на 35 млн

Поставщика определят после новогодних праздников.

Пассажирское предприятие № 8 планирует приобрести запчасти для ремонта городских автобусов. Соответствующая заявка появилась на сайте государственных закупок. Максимальная цена контракта составляет 35 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 9 января. Итоги аукциона подведут 12 января.

Всего в списке запчастей больше 1400 позиций. Их необходимо будет поставлять партиями в течение 2024 года.

«Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев», — говорится в сопроводительных документах.

Ранее мэр Омска рассказал о нехватке водителей общественного транспорта в городе. В среднем им готовы платить 73 тысячи рублей в месяц.

В Омске не хватает водителей автобусов. Сколько им готовы платить
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#Транспорт#Ремонт#Омск#Общественный транспорт#Аукцион#Автобусы#Запчасти#Евгений Игишев#Водители#Государственные закупки
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