Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По словам Медведева, ЕР делает все, чтобы России была сильной, могущественной, авторитетной страной, с которой нужно считаться. Он отметил, что образ будущего России связан и с политическими событиями, передает rostovgazeta.ru.
«Важнейшее из них впереди — это выборы президента. „Единая Россия“ поддерживает Владимира Путина. Именно президент — это фигура, которая консолидирует нашу страну», — уверен он.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также отметил, что с Владимиром Путиным россияне почувствовали гордость за свою страну и и уверенность в будущем. По словам Турчака, Россия сегодня занимает достойное место, а все попытки нас изолировать провалились.
«У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам — в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», — сказал он.
Роль президента в развитии науки, технологий, спорта, культуры, поддержке регионов отметили все участники дискуссии. Иностранные участники дискуссии подчеркнули, что видят в России единственную страну, которая может положить конец моральному упадку Запада и спасти человеческую цивилизацию.
Медведев также заявил о необходимости сделать все, чтобы Россия была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни.
На XXI съезде партии 17 декабря состоится подведение итогов всех дискуссий ЕР. Встреча пройдет на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Здесь также обозначат позицию партии по президентской кампании и проведут ротацию руководящих органов «Единой России», сообщается на сайте ER.RU.