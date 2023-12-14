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Умер основатель цветного телевидения СССР Абрам Шендерович

14 декабря 2023, 10:02
Сегодня утром стало известно о кончине одного из основателей цветного телевидения в СССР. Абрам Шендерович скончался в возрасте 97 лет. Подробности данного случая опубликованы в средствах массовой информации.

По сообщению, когда служба скорой помощи прибыла на место происшествия, мужчина уже был бездыханным, пишет ФедералПресс.

Известно, что в свое время Шендерович занимался организацией телевидения в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Брежнева.

Накануне стали известны подробности о смерти американского актера Андре Брауэра, который ушел из жизни в возрасте 62 лет. Издание Variety, ссылаясь на его агента, опубликовало информацию о причинах смерти. Брауэр снялся в сериале «Бруклин 9-9» и в фильмах «Солт» с участием Анджелины Джоли. Также актер сыграл в известном фильме «Город Ангелов» с Мэг Райан и Николасом Кейджем. Он наиболее известен по своей роли врача в психиатрической клинике «Мэйфилд» в сериале «Доктор Хаус».

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