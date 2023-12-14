Умер основатель цветного телевидения СССР Абрам Шендерович

Накануне стали известны подробности о смерти американского актера Андре Брауэра, который ушел из жизни в возрасте 62 лет. Издание Variety, ссылаясь на его агента, опубликовало информацию о причинах смерти. Брауэр снялся в сериале «Бруклин 9-9» и в фильмах «Солт» с участием Анджелины Джоли. Также актер сыграл в известном фильме «Город Ангелов» с Мэг Райан и Николасом Кейджем. Он наиболее известен по своей роли врача в психиатрической клинике «Мэйфилд» в сериале «Доктор Хаус».