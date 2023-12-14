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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 13:16

Ставят диагнозы и спасают жизни: как нейросети помогают лечить людей

Ставят диагнозы и спасают жизни: как нейросети помогают лечить людей

14 декабря 2023, 12:56
Фото: Midjourney
Искусственный интеллект, основанный на нейросетях, помогает в медицине путем анализа большого объема данных о пациентах, предсказывая возможные заболевания и осложнения, облегчая более раннюю диагностику и принятие решений врачами.

Интеллектуальные алгоритмы становятся все более распространенными в медицине. Они помогают врачам диагностировать заболевания и прогнозировать развитие осложнений. Анализируя большие объемы данных, нейросети выявляют закономерности и точно определяют наличие заболеваний.

Эксперты отмечают, что благодаря использованию искусственного интеллекта возможно более раннее выявление пациентов с высоким риском заболевания. Это позволяет проводить профилактические меры и более раннее лечение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Нейросети также активно применяются для быстрой диагностики. Они способны давать точные ответы на вопросы о наличии признаков заболевания на медицинских изображениях или о выборе оптимальных препаратов на основе результатов анализов. Использование искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс диагностики и помогает врачам принимать правильные решения.

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