Ставят диагнозы и спасают жизни: как нейросети помогают лечить людей

Нейросети также активно применяются для быстрой диагностики. Они способны давать точные ответы на вопросы о наличии признаков заболевания на медицинских изображениях или о выборе оптимальных препаратов на основе результатов анализов. Использование искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс диагностики и помогает врачам принимать правильные решения.