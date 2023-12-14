Ставят диагнозы и спасают жизни: как нейросети помогают лечить людей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Интеллектуальные алгоритмы становятся все более распространенными в медицине. Они помогают врачам диагностировать заболевания и прогнозировать развитие осложнений. Анализируя большие объемы данных, нейросети выявляют закономерности и точно определяют наличие заболеваний.
Эксперты отмечают, что благодаря использованию искусственного интеллекта возможно более раннее выявление пациентов с высоким риском заболевания. Это позволяет проводить профилактические меры и более раннее лечение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Нейросети также активно применяются для быстрой диагностики. Они способны давать точные ответы на вопросы о наличии признаков заболевания на медицинских изображениях или о выборе оптимальных препаратов на основе результатов анализов. Использование искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс диагностики и помогает врачам принимать правильные решения.