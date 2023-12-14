«Сибирский разгуляй». Омский бизнесмен Шкуренко намерен создать свой бренд водки

Предполагается, что водка от омского бизнесмена будет продаваться и в федеральных, и в локальных сетевых алкогольных точках, а не только в магазинах ТД «Шкуренко». Предприниматель также собирается организовать поставку импортных напитков, которые ранее не встречались в России.