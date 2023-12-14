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Updated Сегодня, 08:59

иллюстрация

«Сибирский разгуляй». Омский бизнесмен Шкуренко намерен создать свой бренд водки

14 декабря 2023, 08:55
Фото: Город55
иллюстрация

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко намерен создать свой бренд водки

Предприниматель рассказал, когда новую марку можно будет увидеть в магазинах.

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко собрался запускать собственный бренд по производству алкоголя. Предприятие планируется создать в Красноярске, рассказал он порталу Топ24.

Его бренд будет специализироваться на водке. Ей уже выбрали название — «Сибирский разгуляй». Как уточнил предприниматель, она появится на полках страны не раньше марта. Пока Шкуренко ведет переговоры, чтобы разливать данный бренд на контрактной основе.

Предполагается, что водка от омского бизнесмена будет продаваться и в федеральных, и в локальных сетевых алкогольных точках, а не только в магазинах ТД «Шкуренко». Предприниматель также собирается организовать поставку импортных напитков, которые ранее не встречались в России.

Ранее Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию «Ива». Под его руководством теперь находится сеть алкомаркетов «Мир вкуса».

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#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Производство#Алкоголь#Новости#Виктор Шкуренко#Алина Ясинская
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