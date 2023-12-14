С хорошим финалом. Омичка отказалась от алкоголя и нашла работу, чтобы вернуть детей

Ранее установлено, что она жила с четырьмя детьми в квартире, где не было ремонта. На стенах виднелись разорванные обои, на полу — старый рваный линолеум и не зашпаклеванный потолок. Мать нигде не работала и злоупотребляла алкоголем. Соседи заметили это и обратились в органы опеки.