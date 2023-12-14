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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

С хорошим финалом. Омичка отказалась от алкоголя и нашла работу, чтобы вернуть детей

14 декабря 2023, 08:27
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка отказалась от алкоголя и нашла работу, чтобы вернуть детей в семью

Женщину ограничили в родительских правах после обращения соседей в органы опеки.

В УФССП РФ по Омской области рассказали историю возвращения детей к матери в Омске. Суд ограничивал 48-летнюю женщину в родительских правах, но по итогу ситуация стабилизировалась.

Ранее установлено, что она жила с четырьмя детьми в квартире, где не было ремонта. На стенах виднелись разорванные обои, на полу — старый рваный линолеум и не зашпаклеванный потолок. Мать нигде не работала и злоупотребляла алкоголем. Соседи заметили это и обратились в органы опеки.

Детей передали на попечение департаменту образования администрации Омска для дальнейшего устройства, а женщину обязали выплачивать алименты. Реакция от матери последовала не сразу, так что она накопила задолженность на сумму 835 тыс рублей. Ее привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили 30 часов обязательных работ.

Омичка продолжала уклоняться от выплат, в связи с чем дознаватель отдела судебных приставов по Кировскому округу возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей).

После этого женщина трудоустроилась на официальную работу сразу в две организации и начала платить алименты. Она также находила время, чтобы регулярно приходить к детям с подарками.

«Пройдя курсы по возвращению детей кровным родителям, женщина обратилась в суд с иском о восстановлении в родительских правах», — рассказали судебные приставы.

По итогу матери вернули детей, в том числе и потому, что подростки сами хотели жить в родной семье. Женщину также освободили от уплаты алиментов и задолженности.

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