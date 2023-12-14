Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Путин: формально, частных военных организаций в Российской Федерации не существует. Контрактов с Минобороны РФ участники этих военных компаний не заключали, сейчас тяжело установить какие-то связи с участниками таких компаний. Поэтому возникают сложности с выплатами, они получали деньги наличными.
Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они должны иметь право на льготы и поддержку со стороны государства, как и другие участники боевых действий.