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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Путин: формально, частных военных организаций в Российской Федерации не существует

14 декабря 2023, 10:26

Путин: формально, частных военных организаций в Российской Федерации не существует. Контрактов с Минобороны РФ участники этих военных компаний не заключали, сейчас тяжело установить какие-то связи с участниками таких компаний. Поэтому возникают сложности с выплатами, они получали деньги наличными.

Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они должны иметь право на льготы и поддержку со стороны государства, как и другие участники боевых действий.

#Общество#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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