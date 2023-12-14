Прошли госэкспертизу. В 2024 году в Омске отремонтируют больницу на Лизы Чайкиной

Разработкой проектно-сметной документации занималась местная компания «Проект строй». Контракт на выполнение проекта для больницы на улице Лизы Чайкиной заключили в мае этого года. Фирма, которой руководит и владеет Сергей Плиско, получила за работу 1 млн рублей. Сам капремонт запланирован на 2024–2025 годы.