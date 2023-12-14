Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Иллюстрация

Прошли госэкспертизу. В 2024 году в Омске отремонтируют больницу на Лизы Чайкиной

14 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Проект капремонта омской больницы на улице Лизы Чайкиной прошел госэкспертизу

Проектную документацию за 1 млн рублей разработала омская компания «Проект строй».

Городу55 стало известно, что проект капремонта городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области».

Разработкой проектно-сметной документации занималась местная компания «Проект строй». Контракт на выполнение проекта для больницы на улице Лизы Чайкиной заключили в мае этого года. Фирма, которой руководит и владеет Сергей Плиско, получила за работу 1 млн рублей. Сам капремонт запланирован на 2024–2025 годы.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о больничном комплексе Азовской районной больницы, которой «повезло» меньше. Проект реконструкции комплекса получил отрицательное заключение экспертизы:

Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Капремонт#Больница#Медицина#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
Вчера, 11:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Вчера, 06:06
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15