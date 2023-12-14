Прошли госэкспертизу. В 2024 году в Омске отремонтируют больницу на Лизы Чайкиной

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Городу55 стало известно, что проект капремонта городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области».
Разработкой проектно-сметной документации занималась местная компания «Проект строй». Контракт на выполнение проекта для больницы на улице Лизы Чайкиной заключили в мае этого года. Фирма, которой руководит и владеет Сергей Плиско, получила за работу 1 млн рублей. Сам капремонт запланирован на 2024–2025 годы.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о больничном комплексе Азовской районной больницы, которой «повезло» меньше. Проект реконструкции комплекса получил отрицательное заключение экспертизы: