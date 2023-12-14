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Пресс-конференция Владимира Путина станет юбилейной: президент ответит на вопросы россиян в 20-й раз

14 декабря 2023, 08:30

Пресс-конференция Владимира Путина станет юбилейной: президент ответит на вопросы россиян в 20-й раз.

Первая прямая линия прошла в декабре 2001 году. В 2022 году мероприятие не состоялось, поэтому в этом году было решено объединить и прямую линию с вопросами от жителей, и итоговую пресс-конференцию с журналистами.

Предполагается, что мероприятие займет не менее трех часов. Ведущими прямой линии с президентом станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

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