Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Пресс-конференция Владимира Путина станет юбилейной: президент ответит на вопросы россиян в 20-й раз.
Первая прямая линия прошла в декабре 2001 году. В 2022 году мероприятие не состоялось, поэтому в этом году было решено объединить и прямую линию с вопросами от жителей, и итоговую пресс-конференцию с журналистами.
Предполагается, что мероприятие займет не менее трех часов. Ведущими прямой линии с президентом станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.