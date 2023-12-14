Палата представителей США поддержала расследование по импичменту Байдена

Ранее комитет по регламенту палаты представителей одобрил резолюцию, предложенную для проведения расследования в отношении Байдена. Данный документ поручает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование, чтобы определить, есть ли достаточные основания для вынесения импичмента в отношении президента США и его семьи.