Палата представителей США поддержала расследование по импичменту Байдена

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Газета The Washington Post сообщает, что 221 член законодательного органа проголосовали за эту резолюцию, а 212 — против, пишет RT.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей одобрил резолюцию, предложенную для проведения расследования в отношении Байдена. Данный документ поручает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование, чтобы определить, есть ли достаточные основания для вынесения импичмента в отношении президента США и его семьи.