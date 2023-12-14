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Палата представителей США поддержала расследование по импичменту Байдена

14 декабря 2023, 17:17
Палата представителей Соединённых Штатов, которая на данный момент контролируется республиканцами, проголосовала за проведение дальнейшего расследования с целью объявления импичмента Джо Байдену, текущему лидеру США.

Газета The Washington Post сообщает, что 221 член законодательного органа проголосовали за эту резолюцию, а 212 — против, пишет RT.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей одобрил резолюцию, предложенную для проведения расследования в отношении Байдена. Данный документ поручает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование, чтобы определить, есть ли достаточные основания для вынесения импичмента в отношении президента США и его семьи.

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