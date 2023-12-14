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Омский НПЗ получил национальную экологическую премию

Омский НПЗ получил национальную экологическую премию

14 декабря 2023, 10:47
Фото: Римма Злацовская
Экспертное жюри высоко оценило проведенную на предприятии модернизацию.

Программу экологической модернизации Омского НПЗ признали лучшей на конкурсе национальной Экопремии в номинации «Экопредприятие». Жюри, в состав которого вошли представители минприроды РФ, торгово-промышленной палаты РФ, научные эксперты, руководители предприятий оценило девять проектов модернизации Омского НПЗ. В их числе — строительство экологичных нефтеперерабатывающих комплексов и внедрение природоохранных практик. Все они входят в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух».

На экологические преобразования Омский НПЗ направил более 135 млрд рублей. Один из основных проектов предприятия — строительство нового комплекса глубокой переработки нефти. Он был запущен осенью 2022 года и за счет внедрения современных технологических решений позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти практически до 100%. Как следствие, снизилось воздействие на окружающую среду и повысилось производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина.

Сейчас на ОНПЗ завершается строительство комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Он обеспечит предприятию почти 100% эффективность очистки воды и позволит на 70% сократить использование речных ресурсов.

Напомним, национальная Экопремия была учреждена медиагруппой «Комсомольска правда» в 2021 году как профессиональная награда для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений.

#Общество#Омск#Омская область
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