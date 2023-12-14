Омский НПЗ получил национальную экологическую премию

На экологические преобразования Омский НПЗ направил более 135 млрд рублей. Один из основных проектов предприятия — строительство нового комплекса глубокой переработки нефти. Он был запущен осенью 2022 года и за счет внедрения современных технологических решений позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти практически до 100%. Как следствие, снизилось воздействие на окружающую среду и повысилось производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина.