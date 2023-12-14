Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В среду, 13 декабря, в стенах городской администрации состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». Сразу несколько рассматриваемых обращений касалось сноса деревьев на территории омских парков.
Муниципальному предприятию «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» разрешили вырубить 88 аварийных деревьев в Советском парке и 164 аварийных деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ. Подобные работы на территории парков проводятся каждый год.
«Мы должны проводить вырубку, потому что деревья все аварийные, сухостойные. Они опасны для посетителей парка. Мы каждый год высаживаем деревья из своего питомника», — отметила представительница муниципального предприятия.
В этом году в парке 30-летия ВЛКСМ вырубили около 300 деревьев, в Советском парке — чуть больше 200 деревьев. Приживаемость составляет 90%. Однако, по словам сотрудницы муниципального предприятия, посетители часто ломают деревья, которые были высажены ранее.
Тем не менее, на заседании «зеленой комиссии» пока что защитили от вырубки одну отдельно стоящую сосну, произрастающую в сноупарке «Совок», также на территории Советского парка. Дерево, как сообщил предприниматель Никита Гладкий, мешает установке второго подъемника.
Омич готов был заплатить за снос сосны компенсацию в размере 140,5 тысяч рублей, но члены комиссии отложили принятие решения до следующего заседания.
«Можно изменить немного направление трассы и для этого снести другие насаждения. Может поросль. Просто такой красивый экземпляр, отдельно стоящий», — высказался депутат Омского горсовета Алексей Провозин.
Но, по мнению предпринимателя, такой вариант невозможен: для сохранения сосны придется менять полностью всю структуру сноупарка, а это и глобально, и очень дорого.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о вырубке деревьев рядом с мостом у Телецентра, капремонт которого запланирован на следующий 2024 год. Для размещения строительного городка потребуется избавиться от 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли.