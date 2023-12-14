Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев

В этом году в парке 30-летия ВЛКСМ вырубили около 300 деревьев, в Советском парке — чуть больше 200 деревьев. Приживаемость составляет 90%. Однако, по словам сотрудницы муниципального предприятия, посетители часто ломают деревья, которые были высажены ранее.