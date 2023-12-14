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Скриншот

Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн

14 декабря 2023, 06:09
Фото: Яндекс Карты
Скриншот

В Омске напротив «Меги» продают гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн

Помещение готовы продать по частям.

В Омске напротив «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса». Площадь помещений составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Цена — 765 млн рублей.

«Продается помещение, возможно частями. Под арендный бизнес, под размещение своего вида деятельности», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Гипермаркет «Триумф вкуса» открылся в 2018 году. Согласно данным сервиса 2Gis, помимо супермаркета в магазине арендуют помещения мебельный салон, аптека, кафе, магазины одежды, зоотоваров, межкомнатных дверей, салон оптики и другие организации.

Ранее Город55, что в Омске за 60 млн выставили на продажу помещение с магазином «Светофор».

Договор со «Светофором» на 10 лет. В Омске продают помещение с известным дискаунтером
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#Бизнес#Омск#Продажа#Светофор#Гипермаркет#Аптека#Мега#Кафе#Цена#Открытие#Евгений Игишев#Организации#Супермаркет#Деятельность
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