Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Омске напротив «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса». Площадь помещений составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Цена — 765 млн рублей.
«Продается помещение, возможно частями. Под арендный бизнес, под размещение своего вида деятельности», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Гипермаркет «Триумф вкуса» открылся в 2018 году. Согласно данным сервиса 2Gis, помимо супермаркета в магазине арендуют помещения мебельный салон, аптека, кафе, магазины одежды, зоотоваров, межкомнатных дверей, салон оптики и другие организации.
Ранее Город55, что в Омске за 60 млн выставили на продажу помещение с магазином «Светофор».