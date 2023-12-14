Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн

Гипермаркет «Триумф вкуса» открылся в 2018 году. Согласно данным сервиса 2Gis, помимо супермаркета в магазине арендуют помещения мебельный салон, аптека, кафе, магазины одежды, зоотоваров, межкомнатных дверей, салон оптики и другие организации.