На Левобережье изменилась светофорная схема из-за ремонта бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
С сегодняшнего дня, 14 декабря, на Левом берегу на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева изменили схему светофоров, рассказали в департаменте транспорта мэрии Омска.
«Разрешающая фаза для транспорта, двигающегося по улице Дмитриева будет увеличена с 23 до 38 секунд», — сообщили в ведомстве.
Нововведение позволит направить транспорт по альтернативным маршрутам, чтобы снизить пробки из-за реконструкции бульвара Архитекторов.
Напомним, что в конце ноября из-за ремонта дороги на Левом берегу изменилась схема движения общественного транспорта.