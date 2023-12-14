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На Левобережье изменилась светофорная схема из-за ремонта бульвара Архитекторов

14 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI
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Нововведения коснулись перекрестка улиц 70 лет Октября и Дмитриева.

С сегодняшнего дня, 14 декабря, на Левом берегу на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева изменили схему светофоров, рассказали в департаменте транспорта мэрии Омска.

«Разрешающая фаза для транспорта, двигающегося по улице Дмитриева будет увеличена с 23 до 38 секунд», — сообщили в ведомстве.

Нововведение позволит направить транспорт по альтернативным маршрутам, чтобы снизить пробки из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

Напомним, что в конце ноября из-за ремонта дороги на Левом берегу изменилась схема движения общественного транспорта.

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#Транспорт#Пробки#Ремонт#Омск#Реконструкция#Департамент транспорта#Дорога#Левобережье#Перекресток#Светофоры#Евгений Игишев
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