Миф о чаях для похудения развеян фитотерапевтом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Он объясняет, что танины в чае могут негативно сказаться на зубах и желудке, поэтому добавление молока может смягчить эти последствия. Однако следует быть осторожными с чаем, содержащим высокую концентрацию танинов, особенно при проблемах с желудком, пишет Pravda.Ru.
Известно множество мифов о чаях для похудения, но фитотерапевт развеивает их. По его мнению, чаи не способны магически помочь снизить вес. Главное условие для похудения — это создание дефицита калорий в рационе питания. Чаи для похудения обычно основаны на лимфодренаже и содержат мочегонные и слабительные растения. Эти компоненты могут временно снизить вес, действуя как диуретики.