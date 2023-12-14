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Миф о чаях для похудения развеян фитотерапевтом

14 декабря 2023, 09:01
Фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о положительном влиянии молока на свойства чая.

Он объясняет, что танины в чае могут негативно сказаться на зубах и желудке, поэтому добавление молока может смягчить эти последствия. Однако следует быть осторожными с чаем, содержащим высокую концентрацию танинов, особенно при проблемах с желудком, пишет Pravda.Ru.

Известно множество мифов о чаях для похудения, но фитотерапевт развеивает их. По его мнению, чаи не способны магически помочь снизить вес. Главное условие для похудения — это создание дефицита калорий в рационе питания. Чаи для похудения обычно основаны на лимфодренаже и содержат мочегонные и слабительные растения. Эти компоненты могут временно снизить вес, действуя как диуретики.

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