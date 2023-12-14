Миф о чаях для похудения развеян фитотерапевтом

Известно множество мифов о чаях для похудения, но фитотерапевт развеивает их. По его мнению, чаи не способны магически помочь снизить вес. Главное условие для похудения — это создание дефицита калорий в рационе питания. Чаи для похудения обычно основаны на лимфодренаже и содержат мочегонные и слабительные растения. Эти компоненты могут временно снизить вес, действуя как диуретики.