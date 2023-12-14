Кушанашвили оценил последний проект Крыжовникова

Он выразил беспокойство, что подростки, следя за действиями персонажей, могут неверно истолковать их поведение и начнут романтизировать стиль жизни, представленный в проекте. Важно отметить, что журналист не имеет претензий к актерскому составу, утверждая, что все исполнители ролей справились с задачей на высоком уровне. Неотделимой частью успеха проекта стали актеры, такие как Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и другие, которые стали настоящими звездами благодаря своим ролям в сериале, пишет ФедералПресс.