Кушанашвили оценил последний проект Крыжовникова

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Однако, несмотря на успех сериала, не все выразили свой восторг по поводу этой криминальной драмы, в том числе и известный режиссер Отар Кушанашвили.
«Мне очень нравится Иван Янковский, я знаком с его мамой Оксаной Фандерой и отцом Филиппом. Иван мне нравится не потому, что я дружен с его семьей, а потому что он — одаренный парень. Но сыграл актер в данной роли неудачно», — поделился своим мнением журналист.
По словам Кушанашвили, во время просмотра сериала он решил отключить его уже на 27-й минуте. Режиссер считает, что работа Жоры Крыжовникова не донесла до молодого поколения важного послания — что следовать поведению главных героев сериала не является правильным выбором.
Он выразил беспокойство, что подростки, следя за действиями персонажей, могут неверно истолковать их поведение и начнут романтизировать стиль жизни, представленный в проекте. Важно отметить, что журналист не имеет претензий к актерскому составу, утверждая, что все исполнители ролей справились с задачей на высоком уровне. Неотделимой частью успеха проекта стали актеры, такие как Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и другие, которые стали настоящими звездами благодаря своим ролям в сериале, пишет ФедералПресс.