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Кушанашвили оценил последний проект Крыжовникова

14 декабря 2023, 09:35
Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» завоевал высокие рейтинги и моментально приобрел огромную популярность среди зрителей. Фанаты проекта с нетерпением ожидают выхода последних серий, некоторые из которых уже появились в сети.

Однако, несмотря на успех сериала, не все выразили свой восторг по поводу этой криминальной драмы, в том числе и известный режиссер Отар Кушанашвили.

«Мне очень нравится Иван Янковский, я знаком с его мамой Оксаной Фандерой и отцом Филиппом. Иван мне нравится не потому, что я дружен с его семьей, а потому что он — одаренный парень. Но сыграл актер в данной роли неудачно», — поделился своим мнением журналист.

По словам Кушанашвили, во время просмотра сериала он решил отключить его уже на 27-й минуте. Режиссер считает, что работа Жоры Крыжовникова не донесла до молодого поколения важного послания — что следовать поведению главных героев сериала не является правильным выбором.

Он выразил беспокойство, что подростки, следя за действиями персонажей, могут неверно истолковать их поведение и начнут романтизировать стиль жизни, представленный в проекте. Важно отметить, что журналист не имеет претензий к актерскому составу, утверждая, что все исполнители ролей справились с задачей на высоком уровне. Неотделимой частью успеха проекта стали актеры, такие как Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и другие, которые стали настоящими звездами благодаря своим ролям в сериале, пишет ФедералПресс.

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