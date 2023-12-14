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Канье Уэст объявил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

Канье Уэст объявил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

14 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
Гоша Рубчинский, известный российский дизайнер, стал главным дизайнером бренда Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту.

В заявлении было сказано, что приход Рубчинского в Yeezy является важным событием для истории дизайна, так как это мировой бренд, объединяющий моду и музыку, пишет ФедералПресс.

В то же время Рубчинский сообщил о том, что он больше не работает с компанией Comme des Garçons и прекратил свою работу над брендом «Рассвет». Уже несколько лет назад ходили слухи о возможном сотрудничестве Рубчинского с Yeezy, и в 2016 году Канье Уэст специально посетил Москву для переговоров.

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