Канье Уэст объявил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

В то же время Рубчинский сообщил о том, что он больше не работает с компанией Comme des Garçons и прекратил свою работу над брендом «Рассвет». Уже несколько лет назад ходили слухи о возможном сотрудничестве Рубчинского с Yeezy, и в 2016 году Канье Уэст специально посетил Москву для переговоров.