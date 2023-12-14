Канье Уэст объявил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В заявлении было сказано, что приход Рубчинского в Yeezy является важным событием для истории дизайна, так как это мировой бренд, объединяющий моду и музыку, пишет ФедералПресс.
В то же время Рубчинский сообщил о том, что он больше не работает с компанией Comme des Garçons и прекратил свою работу над брендом «Рассвет». Уже несколько лет назад ходили слухи о возможном сотрудничестве Рубчинского с Yeezy, и в 2016 году Канье Уэст специально посетил Москву для переговоров.