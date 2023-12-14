Инженеры «Ростелекома» начали ремонт линий связи на Южных Курилах

Posted 14 декабря, 11:07
Published 14 декабря, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пропускная способность спутниковых каналов связи, которыми временно будут пользоваться жители Кунашира и Шикотана, ограничена. В связи с этим на островах будет наблюдаться заметное снижение качества услуг доступа в интернет с 15 декабря и до окончания ремонтно-восстановительных работ.
Ранее уже сообщалось о том, что 7 октября в 16:33 по сахалинскому времени подводный волоконно-оптический кабель между островами Итуруп и Кунашир повредился. Предположительно происшествие случилось во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на Южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле. Несмотря на сложнейшие гидро- и метеоусловия, специалисты «Ростелекома» оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые необходимо провести до завершения навигации в начале января 2024 года.
Как уточнил провайдер, при переходе на спутниковые каналы связи для жителей островов Кунашир и Шикотан снизится скорость доступа в интернет. Тем не менее, ее будет достаточно для общения в соцсетях и мессенджерах, работы с электронной почтой, порталом «Госуслуги» и платежными сервисами. Островитяне смогут смотреть каналы первого и второго мультиплекса цифрового эфирного вещания: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», РЕН-ТВ, ТВЦ, СТС, Домашний, Звезда, МИР, ТНТ, Муз-ТВ, Матч, ТВ 3, «Пятница».
«Продолжит работать междугородняя и внутризоновая телефонная связь, телефоны экстренных служб, а также номера 112 и 1-300. Интернетом будут обеспечены все социально значимые организации островов: школы, дошкольные учреждения, больницы, диспетчерская служба, центр социальной защиты, отдел ЗАГС, прокуратура и другие, а также МФЦ, отделение „Почты России“, аэропорт и банки. При этом работоспособность сервисов и приложений, которым необходим доступ в интернет, ограничена его скоростью», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
На Кунашире и Шикотане будет доступна мобильная голосовая связь. Операторы проработают вопрос о перерасчете за услуги в период проведения восстановительных работ. Также Жителям островов пересчитают стоимость услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» за указанный период. «Ростелеком» планирует завершить ремонт подводного волоконно-оптического кабеля не позднее 29 декабря. Фактические сроки зависят от погодных условий в месте повреждения.