Где та грань между наказанием настоящих вредителей и охотой на ведьм — вопрос об Александре Баязитовой и уголовном кодексе, которым за экономические преступления наказывают жестче, чем за преступления против личности. «Закон суров, но он закон

«Закон суров, но он закон. Экономические преступления требуют жесткого пресечения. Но над этим надо подумать. Пока закон существует, его надо исполнять. Попрошу законодательную думу еще раз это оценить», — так Путин ответил на вопрос. В подтверждение своих слов он пересказал сцену из фильма «Белорусский вокзал».