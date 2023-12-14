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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:39

иллюстрация

Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО

14 декабря 2023, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

Директор омской школы обратилась в полицию на фоне конфликта с участниками СВО

Ветераны боевых действий заявили, что руководитель образовательного учреждения отказала им в установке мемориальной доски сослуживцу.

В Омске разгорелся скандал из-за установки мемориальной доски на фасаде одного из образовательных учреждений. Вернувшиеся с СВО мужчины пожелали увековечить память сослуживца Алексея Ямщикова. Они намерены создать на фасаде школы № 87, где учился боец, соответствующий стенд.

По словам ветеранов, директор заведения оказалась против установки объекта. В разговоре с Городом55 руководитель школы Марина Коваленко опровергла эту информацию и сообщила, что обратилась с заявлением в полицию после публикации видеообращения мужчин к мэру Сергею Шелесту.

«Все, что вы слышали в видеообращении, не соответствует действительности. Подано заявление в полицию, идет разбирательство. Люди на видеоролике с закрытыми лицами, которые выложили информацию, не были у меня», — комментировала ситуацию директор.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на возникший конфликт.

«Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — писал градоначальник у себя в телеграме.

Он поручил директору депобразования Ильдару Бикмаеву и главе Ленинского округа Дмитрию Зярко разобраться в деталях ситуации.

«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе
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