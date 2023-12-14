Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Омске разгорелся скандал из-за установки мемориальной доски на фасаде одного из образовательных учреждений. Вернувшиеся с СВО мужчины пожелали увековечить память сослуживца Алексея Ямщикова. Они намерены создать на фасаде школы № 87, где учился боец, соответствующий стенд.
По словам ветеранов, директор заведения оказалась против установки объекта. В разговоре с Городом55 руководитель школы Марина Коваленко опровергла эту информацию и сообщила, что обратилась с заявлением в полицию после публикации видеообращения мужчин к мэру Сергею Шелесту.
«Все, что вы слышали в видеообращении, не соответствует действительности. Подано заявление в полицию, идет разбирательство. Люди на видеоролике с закрытыми лицами, которые выложили информацию, не были у меня», — комментировала ситуацию директор.
Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на возникший конфликт.
«Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — писал градоначальник у себя в телеграме.
Он поручил директору депобразования Ильдару Бикмаеву и главе Ленинского округа Дмитрию Зярко разобраться в деталях ситуации.