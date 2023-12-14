Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО

По словам ветеранов, директор заведения оказалась против установки объекта. В разговоре с Городом55 руководитель школы Марина Коваленко опровергла эту информацию и сообщила, что обратилась с заявлением в полицию после публикации видеообращения мужчин к мэру Сергею Шелесту.