Элиссан Шандалович назвал приоритеты деятельности парламента Карелии в 2024 году

Элиссан Шандалович также напомнил, что следующий 2024 год для Заксобрания республики считается особенным, поскольку он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Эта важная историческая дата, безусловно, требует подведения итогов и может стать новой точкой отсчета, подчеркнул спикер парламента Карелии. В этот юбилейный год коллеги по Парламентской ассоциации Северо-Запада России доверили Шандаловичу пост председателя в ПАСЗР, что он, по собственному признанию, воспринял как большую честь и ответственность. На этом посту он планирует заниматься активизацией взаимодействия с другими ассоциациями России. Но главной задачей, по словам Элиссана Шандаловича, будет деятельность, связанная с продолжением курса на решение вопросов, актуальных для всех регионов Северо-Запада.