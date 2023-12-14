Элиссан Шандалович назвал приоритеты деятельности парламента Карелии в 2024 году

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В 2024 году, который президент РФ Владимир Путин предложил объявить Годом семьи, основные усилия законодательной деятельности предполагается направить на заботу о семьях, в том числе многодетных, а также на поддержку материнства и детства, указал руководитель парламента Карелии. Об этом информирует karelinform.
По словам главы парламента, основной целью законотворчества депутатов Заксобрания, безусловно, должна стать поддержка для участников специальной военной операции и членов их семей.
«Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких», — отметил Элиссан Шандалович.
В числе приоритетов деятельности депутатов он также упомянул настройку законодательства и выработку решений, целью которых является развитие экономики, наращивание собственных доходов бюджета и привлечение инвесторов, готовых строить предприятия и создавать рабочие места в регионе.
«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», — рассказал Элиссан Шандалович.
В 2024 году, по словам Шандаловича, Заксобрание планирует расширить взаимодействие с новыми регионами и их законодательными органами власти, а также выполнить задачи по активизации сотрудничества с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. С белорусскими коллегами предполагается согласовать и подписать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.
Элиссан Шандалович также напомнил, что следующий 2024 год для Заксобрания республики считается особенным, поскольку он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Эта важная историческая дата, безусловно, требует подведения итогов и может стать новой точкой отсчета, подчеркнул спикер парламента Карелии. В этот юбилейный год коллеги по Парламентской ассоциации Северо-Запада России доверили Шандаловичу пост председателя в ПАСЗР, что он, по собственному признанию, воспринял как большую честь и ответственность. На этом посту он планирует заниматься активизацией взаимодействия с другими ассоциациями России. Но главной задачей, по словам Элиссана Шандаловича, будет деятельность, связанная с продолжением курса на решение вопросов, актуальных для всех регионов Северо-Запада.