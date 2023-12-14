Будет ли вторая волна мобилизации? Путин напомнил, что в России прошла частичная мобилизация, в ходе которой призвали 300 тыс человек. «Отлично воюют! 14 Героев России!», — сообщил президент. Около 41 тыс мобилизованных уволены в связи с наступлением предельного возраста службы

Около 41 тыс мобилизованных уволены в связи с наступлением предельного возраста службы. Сейчас идет работа по привлечению добровольцев. На вчерашний вечер было набрано 486 тысяч человек, и поток добровольцев не сокращается. Около 1,5 тыс человек ежедневно подписывают контракты.