Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Будет ли вторая волна мобилизации? Путин напомнил, что в России прошла частичная мобилизация, в ходе которой призвали 300 тыс человек.
«Отлично воюют! 14 Героев России!», — сообщил президент.
Около 41 тыс мобилизованных уволены в связи с наступлением предельного возраста службы. Сейчас идет работа по привлечению добровольцев. На вчерашний вечер было набрано 486 тысяч человек, и поток добровольцев не сокращается. Около 1,5 тыс человек ежедневно подписывают контракты.