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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Будет ли вторая волна мобилизации? Путин напомнил, что в России прошла частичная мобилизация, в ходе которой призвали 300 тыс человек. «Отлично воюют! 14 Героев России!», — сообщил президент. Около 41 тыс мобилизованных уволены в связи с наступлением предельного возраста службы

14 декабря 2023, 09:23

Будет ли вторая волна мобилизации? Путин напомнил, что в России прошла частичная мобилизация, в ходе которой призвали 300 тыс человек.

«Отлично воюют! 14 Героев России!», — сообщил президент.

Около 41 тыс мобилизованных уволены в связи с наступлением предельного возраста службы. Сейчас идет работа по привлечению добровольцев. На вчерашний вечер было набрано 486 тысяч человек, и поток добровольцев не сокращается. Около 1,5 тыс человек ежедневно подписывают контракты.

#Омск#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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