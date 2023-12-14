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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:00

Блогер подвела мемные итоги года

14 декабря 2023, 09:56
Обзор 2023 года представила создатель известного политико-сатирического Телеграм-канала «Империя очень зла» Дарья.

Самые свежие воспоминания остаются в памяти. Поэтому словом года, безусловно, можно назвать «чушпан». Личностью года для меня стал Алексей Екимов, обладатель Нобелевской премии. Но, конечно, наиболее важным человеком 2023 года является Евгений Пригожин. Это очевидно, отметила она.

Блогер также отметила танец Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Вспомнив о сериале «Слово пацана», Дарья рекомендует танцевать его на Новый год в кругу под песню «Седая ночь», пишет ИА RuNews24.ru.

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