Блогер подвела мемные итоги года

Самые свежие воспоминания остаются в памяти. Поэтому словом года, безусловно, можно назвать «чушпан». Личностью года для меня стал Алексей Екимов, обладатель Нобелевской премии. Но, конечно, наиболее важным человеком 2023 года является Евгений Пригожин. Это очевидно, отметила она.