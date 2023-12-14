Блогер подвела мемные итоги года

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Самые свежие воспоминания остаются в памяти. Поэтому словом года, безусловно, можно назвать «чушпан». Личностью года для меня стал Алексей Екимов, обладатель Нобелевской премии. Но, конечно, наиболее важным человеком 2023 года является Евгений Пригожин. Это очевидно, отметила она.
Блогер также отметила танец Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Вспомнив о сериале «Слово пацана», Дарья рекомендует танцевать его на Новый год в кругу под песню «Седая ночь», пишет ИА RuNews24.ru.