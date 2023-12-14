«Безобразие творится». Омичи снова пожаловались на работу общественного транспорта

В жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась жительница Омска. Она рассказала, что улицы Бархатовой до ЖД вокзала пассажиров возит один автобус — №110 («Имени Валентины Бархатовой» — «ЖД вокзал»), однако ходи он, по словам омичка, не часто.