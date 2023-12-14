«Безобразие творится». Омичи снова пожаловались на работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:04
В жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась жительница Омска. Она рассказала, что улицы Бархатовой до ЖД вокзала пассажиров возит один автобус — №110 («Имени Валентины Бархатовой» — «ЖД вокзал»), однако ходи он, по словам омичка, не часто.
«Почему такое безобразие творится с общественным транспортом? Люди вынуждены часами добираться до работы и с работы. От улицы Бархатовой до ЖД Вокзала оставили один 110 автобус, которого просто нет и 32 автобус, который ходит один раз в час», — рассказала женщина.
Кроме того, она отметила, что ситуацию усложняет отсутствие маршруток, добираться до нужной точки стало еще тяжелее. Жители города просят пустить на существующие маршруты больше автобусов, это, по их мнению, поможет решить проблему.
«Убрали маршрутки, как люди должны ездить? Жители обращаются с просьбой: дайте нам больше автобусов, попробуйте сами, уважаемые работники департамента транспорта, как-нибудь проехать на общественном транспорте», — добавила омичка.
Напомним, что с 9 часов 6 января до 21 часа 7 января в Омске будет ограничено движение транспорта из-за Рождественского полумарафона. Какие дороги будут недоступны для проезда почти сутки, читайте в материале.