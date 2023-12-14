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Омичи пожаловались на невозможность уехать из одной точки города в другую

«Безобразие творится». Омичи снова пожаловались на работу общественного транспорта

14 декабря 2023, 09:00
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на невозможность уехать из одной точки города в другую

По словам пассажиров, транспорта от ЖД вокзала до улицы Бархатовой настолько мало, что до работы приходится добираться несколько часов.

В жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась жительница Омска. Она рассказала, что улицы Бархатовой до ЖД вокзала пассажиров возит один автобус — №110 («Имени Валентины Бархатовой» — «ЖД вокзал»), однако ходи он, по словам омичка, не часто.

«Почему такое безобразие творится с общественным транспортом? Люди вынуждены часами добираться до работы и с работы. От улицы Бархатовой до ЖД Вокзала оставили один 110 автобус, которого просто нет и 32 автобус, который ходит один раз в час», — рассказала женщина.

Кроме того, она отметила, что ситуацию усложняет отсутствие маршруток, добираться до нужной точки стало еще тяжелее. Жители города просят пустить на существующие маршруты больше автобусов, это, по их мнению, поможет решить проблему.

«Убрали маршрутки, как люди должны ездить? Жители обращаются с просьбой: дайте нам больше автобусов, попробуйте сами, уважаемые работники департамента транспорта, как-нибудь проехать на общественном транспорте», — добавила омичка.

Напомним, что с 9 часов 6 января до 21 часа 7 января в Омске будет ограничено движение транспорта из-за Рождественского полумарафона. Какие дороги будут недоступны для проезда почти сутки, читайте в материале.

Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона
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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Трансляция#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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