Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Альтернативный способ заваривания чая для сохранения полезных веществ

14 декабря 2023, 09:15
С давних времен мы завариваем чай кипятком, но оказывается, что это может привести к потере многих полезных веществ в напитке, таких как магний, фосфор, фтор, медь, цинк и другие. Однако есть интересный способ сохранить максимальное количество полезных компонентов в чае, пишет Pravda.Ru.

Для начала нужно приготовить чистую и качественную воду. Вода из-под крана, к сожалению, не подходит для этой процедуры. Положите несколько ложек чая в обычный чайник и залейте его холодной водой.

Поставьте чайник в холодильник на несколько часов. Для черного или зеленого чая рекомендуется настаивать около четырех часов. Этот способ позволяет чаю сохранить максимум аромата и полезных веществ, избегая высоких температур.

После настаивания чай готов к употреблению. Вкус может немного отличаться от привычного, но преимущества этого метода заключаются в сохранении наибольшего количества полезных микроэлементов, что положительно сказывается на здоровье.

Таким образом, это простой и эффективный способ получить удовольствие от чая, полного важных элементов и витаминов, которые приносят много пользы для нашего организма.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15