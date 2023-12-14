Альтернативный способ заваривания чая для сохранения полезных веществ

С давних времен мы завариваем чай кипятком, но оказывается, что это может привести к потере многих полезных веществ в напитке, таких как магний, фосфор, фтор, медь, цинк и другие. Однако есть интересный способ сохранить максимальное количество полезных компонентов в чае, пишет Pravda.Ru.