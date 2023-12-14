Актер рассказал о новом сезоне «Букиных»

Если говорить о жизни Алексея, то он провел в Азии целых восемь лет, редко бывая в Москве. Последний раз он снимался в фильме четыре года назад, а в этом году, 2023-м, он снялся в пяти успешных картинах, таких как «Жизнь по вызову 2», «Чикатило» и хит ТНТ «Бедный олигарх». Алексей гордится своим продуктивным годом и результатами своей работы.