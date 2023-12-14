Актер рассказал о новом сезоне «Букиных»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Алексей уверен, что «Букины» сумеют повторить и даже превзойти успех «Счастливы вместе». Согласно его словам, ТНТ создает потрясающую комбинацию из звездного состава, интересного сюжета, яркой визуальной картины и оригинального продвижения, пишет ФедералПресс.
Семью Букиных мы не видели уже больше 10 лет. За это время они претерпели значительные изменения. Однако остались верными себе и сохраняют привычную обаятельность, которую мы так хорошо знаем.
Если говорить о жизни Алексея, то он провел в Азии целых восемь лет, редко бывая в Москве. Последний раз он снимался в фильме четыре года назад, а в этом году, 2023-м, он снялся в пяти успешных картинах, таких как «Жизнь по вызову 2», «Чикатило» и хит ТНТ «Бедный олигарх». Алексей гордится своим продуктивным годом и результатами своей работы.