27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Как стало известно Городу55, питерский застройщик «Эталон» собирается возводить многоэтажные отдельно стоящие наземные автостоянки на улице Волгоградская. Появятся они на территории нового строящегося микрорайона «Зеленая река».
Проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Невский эксперт». Застройщиком выступает компания «Эталон» из Санкт-Петербурга. Проектную документацию для нее разрабатывали питерские фирмы «Эталонпроект» и «Испытательный центр „Стройэксперт“».
Строить многоэтажные стоянки будут на земельном участке площадью 27615 кв. м — рядом с автоцентрами.
Напомним, что сейчас для микрорайона «Зеленая река» возводят 14 многоэтажных домов. Также застройщик приступает к проектированию здания школы: подготовленный и прошедший экспертизу проект «Эталон» затем должен передать безвозмездно городской администрации.