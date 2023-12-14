Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Иллюстрация

27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки

14 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Питерский застройщик возведет многоэтажные автостоянки на Левобережье Омска

Проект строительства одобрило общество с ограниченной ответственностью «Невский эксперт».

Как стало известно Городу55, питерский застройщик «Эталон» собирается возводить многоэтажные отдельно стоящие наземные автостоянки на улице Волгоградская. Появятся они на территории нового строящегося микрорайона «Зеленая река».

Проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Невский эксперт». Застройщиком выступает компания «Эталон» из Санкт-Петербурга. Проектную документацию для нее разрабатывали питерские фирмы «Эталонпроект» и «Испытательный центр „Стройэксперт“».

Строить многоэтажные стоянки будут на земельном участке площадью 27615 кв. м — рядом с автоцентрами.

Участок, где построят многоэтажные стоянкиУчасток, где построят многоэтажные стоянки
Участок, где построят многоэтажные стоянки
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что сейчас для микрорайона «Зеленая река» возводят 14 многоэтажных домов. Также застройщик приступает к проектированию здания школы: подготовленный и прошедший экспертизу проект «Эталон» затем должен передать безвозмездно городской администрации.

Для нового микрорайона на Левобережье Омска начали проектировать школу
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Строительство#Проект#Новости#Экспертиза#Гараж#Эталон#Зеленая река#Юлия Истомина#Автостоянка
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
Вчера, 11:42
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Вчера, 06:06
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15