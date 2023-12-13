Зря поверила. Омичка хотела разбогатеть, но инвестировала 300 000 рублей в мошенников

Полицейские выяснили, что потерпевшая увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестирования и перешла по ссылке. В специальном приложении она оставила номер телефона, на который позже позвонил якобы менеджер компании. Он рассказал, что можно получать доход от инвестиций. Женщина согласилась и сделала два пробных перевода по 4 000 и 8 000 рублей и получила первый доход.