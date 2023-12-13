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Published Сегодня, 12:30

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Зря поверила. Омичка хотела разбогатеть, но инвестировала 300 000 рублей в мошенников

13 декабря 2023, 12:30
Фото: Midjourney
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Омичка хотела разбогатеть на инвестировании, но лишилась 300 000 рублей

На этот раз жертвой аферистов стала 50-летняя сотрудница почтового отделения.

С заявлением о мошенничестве женщина обратилась в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Омску. Она рассказала, что лишилась 300 000 рублей после общения с лжеинвестором на фондовом рынке.

Полицейские выяснили, что потерпевшая увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестирования и перешла по ссылке. В специальном приложении она оставила номер телефона, на который позже позвонил якобы менеджер компании. Он рассказал, что можно получать доход от инвестиций. Женщина согласилась и сделала два пробных перевода по 4 000 и 8 000 рублей и получила первый доход.

Желая заработать больше, омичка сделала еще два перевода на сумму 278 000 рублей и продолжила делать ставки. Позже лжеменеджер перестал выходить на связь, а деньги вывести не получилось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По этому факту следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Будьте осторожны. Мошенники начали рассылать письма от имени судебных приставов
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Инвестор#Новости#Мошенник#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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