Зря поверила. Омичка хотела разбогатеть, но инвестировала 300 000 рублей в мошенников

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
С заявлением о мошенничестве женщина обратилась в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Омску. Она рассказала, что лишилась 300 000 рублей после общения с лжеинвестором на фондовом рынке.
Полицейские выяснили, что потерпевшая увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестирования и перешла по ссылке. В специальном приложении она оставила номер телефона, на который позже позвонил якобы менеджер компании. Он рассказал, что можно получать доход от инвестиций. Женщина согласилась и сделала два пробных перевода по 4 000 и 8 000 рублей и получила первый доход.
Желая заработать больше, омичка сделала еще два перевода на сумму 278 000 рублей и продолжила делать ставки. Позже лжеменеджер перестал выходить на связь, а деньги вывести не получилось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По этому факту следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».