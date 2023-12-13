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Затянули сроки. Проблемную школу в Омской области готовят к сдаче в эксплуатацию

13 декабря 2023, 02:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Школу в Горьковском, из-за которой судят омского замминистра, готовят к сдаче

Планируется, что после зимних каникул ученики смогут пойти в новое образовательное учреждение.

В поселке Горьковское до Нового года планируют сдать в эксплуатацию новую школу на 550 мест. Планируется, что учебное заведение откроет свои двери после зимних каникул. Подробности рассказал сегодня, 13 декабря, министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале.

«Сейчас идет приемка помещений. Одновременно Ростехнадзор проверяет работу электроустановки и теплового узла. До конца недели подрядчик должен получить акт проверки пожарных гидрантов, а также получить справку Роспотребнадзора о соответствии питьевой воды в школе всем санитарным нормам», — сообщил министр.

Напомним, что строительство школы в Горьковском затянулось. За срыв сроков работ по нацпроектам сейчас судят бывшего заместителя министра строительства региона Владимира Сычева. Его также обвиняют в получении взятки.

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#Образование#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Школа#Питьевая вода#Ростехнадзор#Евгений Игишев#Медицинское оборудование#Ученики
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