Затянули сроки. Проблемную школу в Омской области готовят к сдаче в эксплуатацию

В поселке Горьковское до Нового года планируют сдать в эксплуатацию новую школу на 550 мест. Планируется, что учебное заведение откроет свои двери после зимних каникул. Подробности рассказал сегодня, 13 декабря, министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале.