«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Читатель Города55 Наталья Якубович написала стихотворение об авариях на омских ТЭЦ. Таким образом местная жительница обратилась к властям города. Стихотворение посвящается ТГК-11.
Напомним, что проблемы с отоплением в городе продолжаются уже больше недели. В Центральном округе батареи стали холодными после аварии на ТЭЦ-5. В Нефтяниках и на Левобережье омичи пожаловались на сниженную подачу отопления после поломки котла на ТЭЦ-3.