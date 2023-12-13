«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ

Напомним, что проблемы с отоплением в городе продолжаются уже больше недели. В Центральном округе батареи стали холодными после аварии на ТЭЦ-5. В Нефтяниках и на Левобережье омичи пожаловались на сниженную подачу отопления после поломки котла на ТЭЦ-3.