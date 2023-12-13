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«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ

13 декабря 2023, 06:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка посвятила стихотворение авариям на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5

Жительница города обратилась к властям через поэзию.

Читатель Города55 Наталья Якубович написала стихотворение об авариях на омских ТЭЦ. Таким образом местная жительница обратилась к властям города. Стихотворение посвящается ТГК-11.

Напомним, что проблемы с отоплением в городе продолжаются уже больше недели. В Центральном округе батареи стали холодными после аварии на ТЭЦ-5. В Нефтяниках и на Левобережье омичи пожаловались на сниженную подачу отопления после поломки котла на ТЭЦ-3.

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#Общество#Отопление#Авария#ТЭЦ#Евгений Игишев#Стих
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