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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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Загадывайте желание. Совсем скоро омичи смогут увидеть метеорный поток Геминиды

13 декабря 2023, 13:01
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Скоро жители Омской области увидят метеорный поток Геминиды

«Падающие» звезды можно будет увидеть уже сегодня ночью.

Максимум метеорного потока Геминиды ожидается сегодня ночью. Радиант будет в созвездии Близнецов, скорость — около 150 м/ч.

В ночь с 13 на 14 декабря в Омской области прогнозируется облачность, поэтому увидеть звезды может быть проблематично. Однако завтра, 15 декабря начиная с 21:00, это явление повторится при ясном небе.

«Если не успели загадать желание в августе под звездным дождем, то сегодня и завтра можно это исправить! Лучше всего выехать за город, километров 50», — посоветовали в официальной группе омского планетария.

Напомним, что в новогоднюю ночь Омскую область специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют магнитную бурю уровня G1 (слабая буря). Также в декабре магнитные бури ожидаются 18, 19 и 22 декабря.

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#Омск#Омская область#Новости#Звездопад#Звезды#Анастасия Баянова#Звезда#Падающие звезды
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