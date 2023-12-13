Загадывайте желание. Совсем скоро омичи смогут увидеть метеорный поток Геминиды

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Максимум метеорного потока Геминиды ожидается сегодня ночью. Радиант будет в созвездии Близнецов, скорость — около 150 м/ч.
В ночь с 13 на 14 декабря в Омской области прогнозируется облачность, поэтому увидеть звезды может быть проблематично. Однако завтра, 15 декабря начиная с 21:00, это явление повторится при ясном небе.
«Если не успели загадать желание в августе под звездным дождем, то сегодня и завтра можно это исправить! Лучше всего выехать за город, километров 50», — посоветовали в официальной группе омского планетария.
Напомним, что в новогоднюю ночь Омскую область специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют магнитную бурю уровня G1 (слабая буря). Также в декабре магнитные бури ожидаются 18, 19 и 22 декабря.