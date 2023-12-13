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Posted 13 декабря 2023, 11:22

Published 13 декабря 2023, 11:22

Modified 13 декабря 2023, 11:24

Updated 13 декабря 2023, 11:24

Омский городской Совет

«Я угроз не вижу»: спикер Горсовета Корбут прокомментировал выход эсеров из комитетов

13 декабря 2023, 11:22
Фото: Город55. Омский городской Совет

Руководство Омского городского совета высказалось о комитетской «текучке»

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Омский Горсовет
Три депутата от СРПЗП написали заявления. По словам спикера, они просто сосредоточились на работе в других комитетах.

Омский городской совет на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрел заявления трех депутатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Город55 писал о начале этой истории вчера: Анна Степаненко, Наталья Астапчик и Светлана Хиневич решили выйти из ряда комитетов. Степаненко захотела уйти из комитетов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и по вопросам муниципальной собственности; Астапчик — из этих же комитетов и из комитета по вопросам ЖКХ; Хиневич — из комитетов по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по финансово-бюджетным вопросам и по вопросам экономического развития.

Коллеги «эсеров» не стали возражать и одобрили все заявления. После заседания, отвечая на вопросы журналистов, спикер Горсовета Владимир Корбут отметил, что ничего экстраординарного не произошло. Депутаты просто сосредоточились на работе в определенных комитетах и не хотят создавать проблемы с кворумом. Речи о сдаче мандатов не идет.

— Я никаких угроз не вижу, — заявил спикер. — Это нормальное решение, мы продолжаем работать. К тому ж каждый депутат имеет право присутствовать на любых комитетах и может там выступать, а решения комитетов носят рекомендательный характер.

Напомним: во фракции СРПЗП вчера нам рассказали, что Степаненко и Хиневич сосредоточатся на работе в комитете по вопросам ЖКХ.

Эти депутаты прошли в городской Совет по итогам выборов 2022 года. На тот момент «Справедливая Россия» была партией действующего губернатора (Александра Буркова), и создание фракции из 3 человек стало серьезным успехом: например, от КПРФ в Горсовет прошел только 1 депутат. Главой регионального отделения СРПЗП сейчас является Андрей Жуковский, заседающий в Законодательном собрании Омской области.

Депутаты омского Горсовета из «Справедливой России» покинули несколько комитетов
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#Николай Эйхвальд#Политика#Омский Горсовет#Владимир Корбут#Новости#Анна Степаненко#Наталья Астапчик#СРПЗП#Светлана Хиневич
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