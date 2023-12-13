Внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах вырос в 1,5 раза за 5 лет

«Вопрос транспортной доступности региона принципиально решен — прежде всего благодаря созданию на базе нашей „Авроры“ Единой дальневосточной авиакомпании. При этом президент России Владимир Путин поручил субсидировать тарифы на социальных маршрутах. Цены на билеты снизились: например, сегодня можно из Южно-Сахалинска слетать в Москву и обратно за 26 тысяч рублей. Мы добились увеличения частоты рейсов между Сахалином и столицей нашей страны. Летом количество рейсов выросло с 9 до 19 в неделю. В 2023 году введен сервис „Лист ожидания“ — он помогает приобрести билет каждому, кто обратился за помощью. Подчеркну, такой практики нет нигде в России», — подчеркнул глава региона.