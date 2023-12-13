Влияет на бессознательном уровне. Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
О сериале «Слово пацана» решил высказаться омский боец Александр Шлеменко. Он видел отрывки, но пока не может поделиться полным впечатлением, так как не смотрел весь сериал.
В то же время Шлеменко уверен, что «Слово пацана» влияет на зрителей и действует на них на бессознательном уровне. У бойца пока не было времени, чтобы погрузиться в нашумевшую историю. Если у него будет возможность, то он посмотрит сериал. Об этом омич рассказал «Спорт-Экспрессу».
Боец также поделился, что для него слова «чушпан» является новым. В его детстве было оскорбление «чухан», похожее на это. Также в свое время в его окружении использовали слово «лох» для обращения к тому, которого не уважают.
По его мнению, тюремный слэнг все еще закреплен в российской культуре общения из-за популяризации старых кинокартин, связанных с криминалом. Например, «Бригада» и «Бумер».
Шлеменко советует смотреть фильмы «Брат», «Брат-2», «Собачье сердце». Он планирует посмотреть их вместе с сыновьями, когда те станут старше. Пока что боец намеренно не смотрит телевизор. Более того, у него нет на это время.