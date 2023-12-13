Влияет на бессознательном уровне. Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана»

В то же время Шлеменко уверен, что «Слово пацана» влияет на зрителей и действует на них на бессознательном уровне. У бойца пока не было времени, чтобы погрузиться в нашумевшую историю. Если у него будет возможность, то он посмотрит сериал. Об этом омич рассказал «Спорт-Экспрессу».