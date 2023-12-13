Владимир Путин внес губернатора Омской области в состав Госсовета

Справка. Госсовет представляет собой конституционный государственный и консультативно-совещательный орган власти РФ. Состав Совета формирует президент. Госсовет предназначен для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ.