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Владимир Путин внес губернатора Омской области в состав Госсовета

Владимир Путин внес губернатора Омской области в состав Госсовета

13 декабря 2023, 03:12
Фото: kremlin.ru
Помимо Виталия Хоценко в Совет вошли еще 9 человек.

Президент России Владимир Путин внес губернатора Омской области Виталия Хоценко в состав Государственного совета. Соответствующий документ опубликовали 12 декабря на портале правовой информации.

Помимо Хоценко в Совет также вошли губернаторы Смоленской, Запорожской, Херсонской областей, главы Красноярского края, Красноярска, Чукотского автономного округа, ЛНР и ДНР и глава администрации Мурманска.

Справка. Госсовет представляет собой конституционный государственный и консультативно-совещательный орган власти РФ. Состав Совета формирует президент. Госсовет предназначен для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ.

Ранее Город55 сообщал о назначении в правительстве Омской области. Пост заместителя министра региональной безопасности занял Юрий Хлебков.

В министерстве региональной безопасности назначили заместителя министра
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#Политика#Общество#Омская область#Владимир Путин#Губернатор#Евгений Игишев
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