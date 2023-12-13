Владимир Путин внес губернатора Омской области в состав Госсовета

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
Президент России Владимир Путин внес губернатора Омской области Виталия Хоценко в состав Государственного совета. Соответствующий документ опубликовали 12 декабря на портале правовой информации.
Помимо Хоценко в Совет также вошли губернаторы Смоленской, Запорожской, Херсонской областей, главы Красноярского края, Красноярска, Чукотского автономного округа, ЛНР и ДНР и глава администрации Мурманска.
Справка. Госсовет представляет собой конституционный государственный и консультативно-совещательный орган власти РФ. Состав Совета формирует президент. Госсовет предназначен для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ.
Ранее Город55 сообщал о назначении в правительстве Омской области. Пост заместителя министра региональной безопасности занял Юрий Хлебков.