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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

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В Омской области главу сельсовета сняли с поста за незаконную рубку леса

13 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI
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Также мужчину приговорили к 2,5 годам условного срока.

В Омской области глава Большетавинского сельского поселения Усть-Ишимского района Мухаметнияз Бариев лишился должности за незаконную рубку леса. Требования о досрочном прекращении полномочий выдвинула районная прокуратура.

В суде установили, что глава поселения срубил 67 сосен и осин, ущерб оценили почти в 1 миллион рублей. Свою вину Бариев признал и возместил 200 тысяч.

Главе поселения назначили 2,5 года условного срока. Также Бариев должен будет до конца возместить ущерб. Суд конфисковал у него бензопилу.

Ранее Город55 сообщал, что в Муромцевском районе рассмотрят дело о незаконной вырубке леса на 57 млн рублей.

Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
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#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Конфискация#Лишение свободы#Должность#Ущерб#Усть-Ишимский район#Евгений Игишев
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