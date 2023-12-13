В Омской области главу сельсовета сняли с поста за незаконную рубку леса

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Омской области глава Большетавинского сельского поселения Усть-Ишимского района Мухаметнияз Бариев лишился должности за незаконную рубку леса. Требования о досрочном прекращении полномочий выдвинула районная прокуратура.
В суде установили, что глава поселения срубил 67 сосен и осин, ущерб оценили почти в 1 миллион рублей. Свою вину Бариев признал и возместил 200 тысяч.
Главе поселения назначили 2,5 года условного срока. Также Бариев должен будет до конца возместить ущерб. Суд конфисковал у него бензопилу.
Ранее Город55 сообщал, что в Муромцевском районе рассмотрят дело о незаконной вырубке леса на 57 млн рублей.