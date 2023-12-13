В Омском городском Совете закончилась осенняя сессия

Весенняя сессия, которая станет четвертой для седьмого созыва городского Совета, начнется 15 января 2024 года и продлится до 19 июля. Уже одобрен предварительный план работы. Депутатам предстоит внести финальные правки в бюджет-2023, обсудить ряд дополнений к бюджету-2024, а также рассмотреть проекты поправок к правилам землепользования и застройки, к перечню муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и ряду других значимых для города документов. Общий перечень вопросов включает примерно сотню пунктов, и в дальнейшем он может расширяться.