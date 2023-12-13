В Омском городском Совете закончилась осенняя сессия

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Сегодня, 13 декабря, в Омском городском совете прошло очередное пленарное заседание. Оно стало последним в текущем году и в осенней сессии: теперь депутаты уйдут на недолгие зимние каникулы.
В общей сложности за уходящий год, по словам председателя Совета Владимира Корбута, прошли 33 заседания комитетов, продлившиеся в общей сложности 80 часов. Депутаты провели12 пленарных заседаний, приняли 75 решений и около 300 постановлений. На последнем заседании был принят важнейший для города финансовый документ — бюджет на следующий год.
— Как обычно, последнее заседание прошло конструктивно, — констатировал после рассмотрения повестки мэр Омска Сергей Шелест. — Все вопросы были рассмотрены в интересах омичей. Мы работаем с депутатами в единстве, и по-другому сейчас нельзя…
Весенняя сессия, которая станет четвертой для седьмого созыва городского Совета, начнется 15 января 2024 года и продлится до 19 июля. Уже одобрен предварительный план работы. Депутатам предстоит внести финальные правки в бюджет-2023, обсудить ряд дополнений к бюджету-2024, а также рассмотреть проекты поправок к правилам землепользования и застройки, к перечню муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и ряду других значимых для города документов. Общий перечень вопросов включает примерно сотню пунктов, и в дальнейшем он может расширяться.