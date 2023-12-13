В омском депстрое рассказали подробности будущего капремонта моста у телецентра

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Проект работ уже завершен и сейчас проходит госэкспертизу. Ориентировочно, положительное заключение будет готово и первом квартале 2024 года. Капитальный ремонт планируют провести на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», предварительно необходимая сумма составит 2,5 млрд рублей.
«Итоговые стоимость и сроки будут определены после проверки сметной и технической части проектной документации в ходе государственной экспертизы. После получения положительного заключения и прохождения процедуры отбора по финансированию перейдем к поиску подрядчика проведения капремонта», — рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.
В проект входит увеличение проезжей части до 23 метров, это будет сделано за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы. Кроме того, предусмотрена замена бордюров и тротуаров, восстановление и окрашивание опор моста, ремонт пролетных строений и металлических конструкций, мостового полотна, а также устройство архитектурной подсветки.
Особое внимание будет уделяться подходам к мосту, планируется сделать его удобным и доступным для всех категорий населения.
«Со стороны левого берега Иртыша у остановки, ведущей к спортивной арене, планируется устроить зигзагообразный металлический спуск для маломобильных категорий населения, со стороны правого — спуск плюс дополнительно расширить тротуары, тем самым решив имеющуюся проблему с пешим движением в районе хоккейной академии. Также в ходе ремонта моста будет устроена система водоотведения для ликвидации подтопления проезжей части талыми водами», — добавил Михаил Сизов.
После завершения капремонта на месте строительного городка хотят озеленить территорию, варианты будут учтены на стадии разработки документации.
Напомним, что ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года.