В омском депстрое рассказали подробности будущего капремонта моста у телецентра

В проект входит увеличение проезжей части до 23 метров, это будет сделано за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы. Кроме того, предусмотрена замена бордюров и тротуаров, восстановление и окрашивание опор моста, ремонт пролетных строений и металлических конструкций, мостового полотна, а также устройство архитектурной подсветки.