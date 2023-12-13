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В омском депстрое рассказали подробности будущего капремонта моста у телецентра

13 декабря 2023, 11:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стали известны подробности будущего капремонта моста у телецентра

В городской администрации рассказали, что мост имени 60 лет ВЛКСМ планируется отремонтировать на средства нацпроекта.

Проект работ уже завершен и сейчас проходит госэкспертизу. Ориентировочно, положительное заключение будет готово и первом квартале 2024 года. Капитальный ремонт планируют провести на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», предварительно необходимая сумма составит 2,5 млрд рублей.

«Итоговые стоимость и сроки будут определены после проверки сметной и технической части проектной документации в ходе государственной экспертизы. После получения положительного заключения и прохождения процедуры отбора по финансированию перейдем к поиску подрядчика проведения капремонта», — рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

В проект входит увеличение проезжей части до 23 метров, это будет сделано за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы. Кроме того, предусмотрена замена бордюров и тротуаров, восстановление и окрашивание опор моста, ремонт пролетных строений и металлических конструкций, мостового полотна, а также устройство архитектурной подсветки.

Особое внимание будет уделяться подходам к мосту, планируется сделать его удобным и доступным для всех категорий населения.

«Со стороны левого берега Иртыша у остановки, ведущей к спортивной арене, планируется устроить зигзагообразный металлический спуск для маломобильных категорий населения, со стороны правого — спуск плюс дополнительно расширить тротуары, тем самым решив имеющуюся проблему с пешим движением в районе хоккейной академии. Также в ходе ремонта моста будет устроена система водоотведения для ликвидации подтопления проезжей части талыми водами», — добавил Михаил Сизов.

После завершения капремонта на месте строительного городка хотят озеленить территорию, варианты будут учтены на стадии разработки документации.

Напомним, что ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года.

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