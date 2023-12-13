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В мэрии Омска прокомментировали ситуацию со школой в микрорайоне «Серебряный берег»

13 декабря 2023, 13:46
Фото: Midjourney
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В мэрии рассказали о ходе строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег»

Сейчас подрядчик ООО «Капитал-Развитие» не ведет работы на объекте.

По словам подрядчика, работы приостановлены из-за отсутствия материалов — кирпича, бетона, арматуры, плит перекрытия, перемычек. В администрации отметили, что с момента заключения контракта подрядчику уже выплатили 507,2 млн рублей, из них 331,1 млн — аванс.

«Последние акты выполненных работ на сумму 24,3 млн рублей были предъявлены в департамент строительства 27 ноября. 6 декабря, после проверки, документы были подписаны и переданы на оплату — в течение 5 рабочих дней в соответствии с муниципальным контрактом. Остаток неотработанного и выплаченного подрядчику аванса в настоящее время составляет 293,1 млн рублей», — сообщили в мэрии.

6 декабря на проверку в госэкспертизу загрузили документацию на дополнительные демонтажные работы подземных конструкций, оставшихся от ОГУП «СИБЗАВОД». Вместе с тем, акты выполненных работ подрядчик не предъявлял.

Напомним, что контракт с ООО «Капитал-Развитие» был заключен 7 ноября 2022 года, его сумма составила 1,17 млрд рублей. Строительство должно быть завершено 30 июня 2024 года, сейчас же отставание от графика составляет 112 дней. Оно вызвано, в первую очередь, остановкой работ на стройплощадке. Депстрой рассматривает вариант расторжения контракта в одностороннем порядке.

Кроме того, недавно в Арбитражный суд Омской области поступил иск от Госстройнадзора к московскому застройщику ООО «Капитал развитие». Дело в том, что компания не смогла исполнить предписание об устранении нарушений.

Госстройнадзор судится с подрядчиком школы в омском микрорайоне Серебряный берег
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