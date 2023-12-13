В мэрии Омска прокомментировали ситуацию со школой в микрорайоне «Серебряный берег»

Напомним, что контракт с ООО «Капитал-Развитие» был заключен 7 ноября 2022 года, его сумма составила 1,17 млрд рублей. Строительство должно быть завершено 30 июня 2024 года, сейчас же отставание от графика составляет 112 дней. Оно вызвано, в первую очередь, остановкой работ на стройплощадке. Депстрой рассматривает вариант расторжения контракта в одностороннем порядке.