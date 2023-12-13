Юристы прогнозируют увеличение стоимости жилья после кадастровой переоценки в России

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Этот факт повлияет на налог на жилье, который придется платить уже в 2024 году. Иван Соловьев, опытный юрист, рассказал об этом изданию «Прайм».
По словам Соловьева, изменения в кадастровой стоимости могут привести к увеличению размера госпошлин, арендной платы, цены выкупа, а также расходов на обслуживание и ремонт недвижимости. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалист рекомендует заранее узнать новую кадастровую стоимость своего имущества и оценить примерную сумму налога. Если она окажется завышенной, то следует обратиться с возражением, пишет ФедералПресс.