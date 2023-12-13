Юристы прогнозируют увеличение стоимости жилья после кадастровой переоценки в России

По словам Соловьева, изменения в кадастровой стоимости могут привести к увеличению размера госпошлин, арендной платы, цены выкупа, а также расходов на обслуживание и ремонт недвижимости. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалист рекомендует заранее узнать новую кадастровую стоимость своего имущества и оценить примерную сумму налога. Если она окажется завышенной, то следует обратиться с возражением, пишет ФедералПресс.