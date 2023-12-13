У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
На жуткий холод в квартирах и домах с центральным отоплением в редакцию Города55 пожаловались жители сразу двух пригородных омских поселков, — Троицкое и Новоомский.
«У нас в квартире промерзли все стены, на обоях снег, они уже отслаиваются, на окнах лед, температура в комнатах не поднимается выше +11 градусов. Поставили в одной комнате обогреватель, так и спасаемся. Мы здесь живем уже более 17 лет, но такие снежные узоры на стенах мы видим впервые», — рассказала Городу55 жительница Троицкого Наталья Б.
По словам женщины, еще до морозов в квартирах и домах было прохладно, а в администрации говорили, что надо подождать, мол, котлы переводят на газ, и работал только один.
«Подождали, котлы перевели на газ, торжественно открыли и запустили с участием губернатора и что мы видим, стало только хуже, — первые же морозы и мы просто замерзаем. Дети болеют. Детсад и школы не работают, да и там тоже стены промерзли насквозь. Сейчас немного потеплеет, и как дети пойдут заниматься», — возмущается Наталья.
В соседнем поселке Новоомский, где котельную еще не перевели на газ, хотя должны были, ситуация еще хуже, там в некоторых квартирах и вовсе всего +8 градусов. Люди ходят в куртках и спят в одежде и под кучей одеял.
Город55 связался с главой Троицкого сельского поселения Светланой Сердюк и выяснили причину этих холодов.
«Дело в том, что у многих домов в поселке нет паспортов готовности к отопительному сезону, я их попросту не подписывала. Там не проходила опресовка и другие подготовительные работы к зимнему периоду. Просто эти дома не вступают в управляющие компании, ими никто не занимается, отсюда и результат. Котельная сейчас работает на максимум, в домах, где все подписано, жара. А жителям проблемных придется самим ходить и все проверять», — пояснила Сердюк.
Напомним, что в омске холод в квартирах из-за поломок на ТЭЦ стал поводом для масштабных разбирательств и возбуждении уголовного дела, возможно, силовики обратят внимание и на районы области.