Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

На стенах наледь и снег

У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены

13 декабря 2023, 06:52
Фото: Город55
На стенах наледь и снег

В пригородных омских поселках из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены

Прямо на обоях можно «полюбоваться» снежными узорами, а в некоторых квартирах температура не поднимается выше +8 градусов Цельсия.

На жуткий холод в квартирах и домах с центральным отоплением в редакцию Города55 пожаловались жители сразу двух пригородных омских поселков, — Троицкое и Новоомский.

«У нас в квартире промерзли все стены, на обоях снег, они уже отслаиваются, на окнах лед, температура в комнатах не поднимается выше +11 градусов. Поставили в одной комнате обогреватель, так и спасаемся. Мы здесь живем уже более 17 лет, но такие снежные узоры на стенах мы видим впервые», — рассказала Городу55 жительница Троицкого Наталья Б.

По словам женщины, еще до морозов в квартирах и домах было прохладно, а в администрации говорили, что надо подождать, мол, котлы переводят на газ, и работал только один.

«Подождали, котлы перевели на газ, торжественно открыли и запустили с участием губернатора и что мы видим, стало только хуже, — первые же морозы и мы просто замерзаем. Дети болеют. Детсад и школы не работают, да и там тоже стены промерзли насквозь. Сейчас немного потеплеет, и как дети пойдут заниматься», — возмущается Наталья.
В Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода
Узнать подробнее

В соседнем поселке Новоомский, где котельную еще не перевели на газ, хотя должны были, ситуация еще хуже, там в некоторых квартирах и вовсе всего +8 градусов. Люди ходят в куртках и спят в одежде и под кучей одеял.

Город55 связался с главой Троицкого сельского поселения Светланой Сердюк и выяснили причину этих холодов.

«Дело в том, что у многих домов в поселке нет паспортов готовности к отопительному сезону, я их попросту не подписывала. Там не проходила опресовка и другие подготовительные работы к зимнему периоду. Просто эти дома не вступают в управляющие компании, ими никто не занимается, отсюда и результат. Котельная сейчас работает на максимум, в домах, где все подписано, жара. А жителям проблемных придется самим ходить и все проверять», — пояснила Сердюк.

Напомним, что в омске холод в квартирах из-за поломок на ТЭЦ стал поводом для масштабных разбирательств и возбуждении уголовного дела, возможно, силовики обратят внимание и на районы области.

Прокурор Омской области Афанасьев озвучил хронологию поломок на ТЭЦ-5
Узнать подробнее
Стены промерзли на всю длинуСтены промерзли на всю длину
Температура в квартирах не поднимается выше +11 градусовТемпература в квартирах не поднимается выше +11 градусов
Стены промерзли на всю длину
Фото: Город55
Стены промерзли насквозь
Видео: Город55
Читайте также:
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварийГубернатор Хоценко рассказал, когда тепло вернется в квартиры омичейСтало известно, когда в пригородном омском селе Троицкое появится отопление
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Видео#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Холод#Отключение отопления#Морозы#Троицкое#Новоомский#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08