Травник рассказал о целебных свойствах травяного чая

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Он объяснил, что молоко помогает осаждать танины, содержащиеся в чае, что может быть полезно для зубов и желудка. Однако, если есть проблемы с желудком, лучше не употреблять чай с высокой концентрацией танинов. В этом случае добавление молока может быть полезным, рассказал эксперт корреспонденту Pravda.ru.
Юровский также ответил на вопрос о чаях для похудения. Он заявил, что чаи для похудения не существуют, так как для похудения важен дефицит калорий. Чаи, которые рекламируются как средства для похудения, обычно содержат мочегонные и слабительные растения. Хотя они могут помочь снизить вес, они также вызывают привыкание и негативно влияют на здоровье кишечника.
Помимо этого, он поделился информацией о травах, благотворно влияющих на состояние волос и ногтей. Он упомянул лекарственную медуницу, которая содержит много кремния, цинка, железа и других полезных веществ. Медуница может улучшить рост волос, ногтей и помочь людям с дефицитом йода и проблемами щитовидной железы.
В дополнение к медунице, Юровский упомянул лопух, который может способствовать росту волос, если его сок принимать внутрь. Лопух имеет низкую фармакологическую активность, поэтому он безопасен для употребления.
Наконец, Юровский предложил рецепт самого вкусного и полезного травяного чая. Он порекомендовал использовать котовник кошачий, который можно вырастить даже на даче или в горшке. Для приготовления новогодней настойки, нужно смешать листья котовника (или мелиссы), цедру лимона, пряности, кардамон, кориандр, мускатный орех и сельдерей, залить спиртовым раствором и настоять две недели. Эта вытяжка повышает иммунитет и настроение, а также может быть добавлена в чай для придания ему аромата и полезных свойств. Она также полезна при депрессивных состояниях и помогает улучшить качество сна.