Травник рассказал о целебных свойствах травяного чая

Наконец, Юровский предложил рецепт самого вкусного и полезного травяного чая. Он порекомендовал использовать котовник кошачий, который можно вырастить даже на даче или в горшке. Для приготовления новогодней настойки, нужно смешать листья котовника (или мелиссы), цедру лимона, пряности, кардамон, кориандр, мускатный орех и сельдерей, залить спиртовым раствором и настоять две недели. Эта вытяжка повышает иммунитет и настроение, а также может быть добавлена в чай для придания ему аромата и полезных свойств. Она также полезна при депрессивных состояниях и помогает улучшить качество сна.