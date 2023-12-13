Свыше 14 тысяч иностранцев эвакуированы из Газы

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
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Updated Сегодня, 19:03
В своих заявлениях он также отметил, что эвакуация была осуществлена через контрольно-пропускной пункт «Рафах», пишет RT.
По словам главы службы, с начала эскалации конфликта до настоящего момента через указанный пункт пересечения границы были переправлены 14 023 иностранца и лиц с двойным гражданством.
Кроме того, операция также охватила 2 135 граждан Египта, которые были эвакуированы в рамках предпринятых мер по обеспечению безопасности граждан в регионе.