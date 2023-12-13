Свыше 14 тысяч иностранцев эвакуированы из Газы

Руководитель Государственной информационной службы Египта, Дия Рашван, подчеркнул успешность операции по эвакуации, сообщив, что более 14 тысяч иностранных граждан и лиц с двойным гражданством были перевезены из зон напряженности в секторе Газа в Египет в ходе усугубления конфликтной ситуации.