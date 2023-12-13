Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Свыше 14 тысяч иностранцев эвакуированы из Газы

13 декабря 2023, 19:01
Руководитель Государственной информационной службы Египта, Дия Рашван, подчеркнул успешность операции по эвакуации, сообщив, что более 14 тысяч иностранных граждан и лиц с двойным гражданством были перевезены из зон напряженности в секторе Газа в Египет в ходе усугубления конфликтной ситуации.

В своих заявлениях он также отметил, что эвакуация была осуществлена через контрольно-пропускной пункт «Рафах», пишет RT.

По словам главы службы, с начала эскалации конфликта до настоящего момента через указанный пункт пересечения границы были переправлены 14 023 иностранца и лиц с двойным гражданством.

Кроме того, операция также охватила 2 135 граждан Египта, которые были эвакуированы в рамках предпринятых мер по обеспечению безопасности граждан в регионе.

Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
Сегодня, 11:42
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Для нового микрорайона на Левобережье Омска начали проектировать школу
Сегодня, 12:27