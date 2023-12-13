Стюардесса дала советы, как выбрать вкусное блюдо на борту

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Одним из главных секретов стала рекомендация предпочитать нестандартные варианты меню. По словам стюардессы, такие пассажиры обычно обслуживаются первыми. Если у вас есть возможность выбора, стоит отдать предпочтение блюдам с макаронами, пишет ФедералПресс.
Кроме того, эксперт советует заранее заказывать питание, особенно обращая внимание на диетические опции. Заранее заказанное блюдо может гарантировать вам более качественное и вкусное питание во время полета.
Стюардесса также раскрывает интересный нюанс: пассажиры, находящиеся в носовой части самолета, имеют преимущество в скорости подачи еды. Именно оттуда стюардессы начинают разносить блюда, что означает, что они получат свою порцию первыми.
Важно также обратить внимание на выбор напитков. Стюардесса предостерегает от употребления горячих напитков, утверждая, что резервуары для воды в самолетах не всегда подвергаются достаточной очистке. В этом контексте, наиболее безопасным вариантом является бутилированная вода, которая несомненно обеспечит ваше благополучие в полете.