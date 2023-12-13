Стюардесса дала советы, как выбрать вкусное блюдо на борту

Важно также обратить внимание на выбор напитков. Стюардесса предостерегает от употребления горячих напитков, утверждая, что резервуары для воды в самолетах не всегда подвергаются достаточной очистке. В этом контексте, наиболее безопасным вариантом является бутилированная вода, которая несомненно обеспечит ваше благополучие в полете.