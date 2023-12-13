Стали известны имена лауреатов Научной премии Сбера

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Лауреатом премии в номинации «Науки о жизни» стал доктор биологических наук Алексей Полилов за исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте, пишет mkset.ru
В номинации «Физический мир» победителем жюри выбрало доктора химических наук Валентина Ананикова за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие образовывать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.
Доктор физико-математических наук Евгений Тыртышников стал обладателем премии в номинации «Цифровая вселенная». Он удостоен награды за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, это делает возможным ускорение вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.
По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, значение науки сложно переоценить, поскольку любое государство и любая современная организация стоят на трех составляющих. Во-первых, это качественное исполнение достигнутых технологий. Второе — постоянное совершенствование технологий, доведение их до совершенства.
«И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования», — отметил Греф.
Всего для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера были заявлены 92 номинанта. Их кандидатуры были выдвинуты образовательными, научно-исследовательскими организациями, технологическими компаниями и институтами развития.