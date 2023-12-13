Стали известны имена лауреатов Научной премии Сбера

«И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования», — отметил Греф.