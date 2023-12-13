СПЧ РФ: Влияние сериала «Слова пацана» на молодежные субкультуры преувеличено

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
В интервью RTVI Мельников признался, что сам не смотрел этот сериал, хотя супруга рекомендовала. Он выразил уверенность, что влияние данного кинопродукта на молодежь переоценено.
Эксперт также отметил, что в настоящее время работа с подростками в колониях для несовершеннолетних выполняется на уровне хороших детских оздоровительных лагерей. Мельников выразил надежду на то, что институт пробации поможет достичь успеха в процессе их социализации.
Говоря о ситуации в школах, Мельников обратил внимание на прогресс в отношении к тюремной культуре.
«Мой ребенок ходит в обычную школу, и я не видел, чтобы он как-то отражал тюремную культуру, хотя в моем возрасте, когда я сам ходил в школу примерно в 2005 году, она проявлялась в самых разных формах», — подчеркнул он.